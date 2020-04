Coronavirus, festa sul tetto, quattro sanzioni

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia sono intervenuti in un palazzo in città, su segnalazione di residenti, perché quattro ragazzi stavano facendo festa su un tetto, bevendo alcolici. Quando gli agenti sono saliti sul tetto uno dei ragazzi ha gettato nel vuoto una busta di cellophane.

I poliziotti l'hanno allontanato dal parapetto mettendolo al sicuro e sono andati a recuperare la busta che conteneva hashish. Il giovane ha poi consegnato altre dosi di hashish e cocaina.

ll ragazzo, un bresciano di 21 anni, è stato arrestato per possesso e detenzione ai fini di spaccio mentre tutti e quattro sono stati sanzionati amministrativamente per aver violato le norme dovute all'emergenza coronavirus. (ANSA).