Calcioo: Monza, ok a riduzione stipendi anche per aprile

(ANSA) - MILANO, 29 APR - E' prorogato anche per aprile l'accordo sul taglio degli stipendi tra il Monza e i giocatori.

Lo apprende l'ANSA da fonti club brianzolo, di proprietà di Silvio Berlusconi e capolista del girone A di Serie C. Cristian Brocchi e i giocatori - con il campionato sospeso a causa dell'emergenza Coronavirus - hanno accettato in queste ore di percepire il 50% del salario per questo mese, come già accaduto per marzo. Non saranno invece toccati in alcun modo gli stipendi dei dipendenti e dello staff di Brocchi. (ANSA).