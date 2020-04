vende mascherine per i medici, arrestato

(ANSA) - COMO, 28 APR - Nell'ambito di una indagine della Procura di Como sulla la commercializzazione di capi di abbigliamento contraffatti, i militari dei Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza della città lombarda hanno eseguito un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari emessa dal nei confronti dell'amministratore della Eclettica S.r.l.s., con sede legale in Turbigo (Milano)..

E' accusato di aver importato dalla Cina 72.000 mascherine protettive filtranti mod. FFP2, attestando falsamente, in una dichiarazione di svincolo diretto per l'importazione di dispositivi di protezione destinati al contrasto del virus COVID 19 - inviata a mezzo e-mail all'Agenzia delle Dogane dell'aeroporto di Malpensa, - che le mascherine erano destinate a essere consegnate tutte alla Federazione Italiana Medici di medicina generale, mentre 12.000 di queste erano state sottratte dalla destinazione dichiarata per essere commercializzate su decisione dell'arrestato prima di ricevere la merce.

L'uomo, sempre con dichiarazioni false aveva effettuato un'altra importazione di 550.000 mascherine, 500.000 destinate a una società municipalizzata e le restanti 50.000 a una diversa commercializzazione (con conseguente evasione dell'IVA e dazi dovuti per l'importazione) e aveva assunto impegni per una fornitura di dispositivi a un Ente di diritto pubblico che svolge funzioni di centrale di committenza per conto della Regione Lombardia e che aveva più volte sollecitato la fornitura. (ANSA) .