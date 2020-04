'Spiedo Solidale' della Comunità Lautari

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Nel week-end del primo maggio, dall'1 al 3, la Comunità dei Lautari, onlus che si occupa del recupero delle dipendenze, in collaborazione con l'associazione di volontari Garda Service e Garda Lago accessibile ha organizzato lo "Spiedo Solidale. Il futuro ricomincia dal tuo aiuto". Una azione concreta di solidarietà organizzata per dare in beneficenza il ricavato alla comunità che da sempre si autogestisce e non ha mai usato nessun sostegno statale.

Entro il 30 aprile - viene spiegato in una nota - basterà ordinare lo spiedo, quello con la patata costa simbolicamente 15 euro, al numero 3478678635 e senza costi verrà portato direttamente a casa a Brescia e provincia. "E' un momento difficile per tutti, la nostra comunità è nata con lo scopo di seguire i ragazzi fino a che potessero essere veramente pronti per reintegrarsi nella società - dice Andrea Bonomelli, presidente della Comunità dei Lautari -. Stiamo soffrendo per il Lockdown e adesso siamo costretti a chiedere un piccolo aiuto".

