Fontana, Zone rosse? Più opportuno se potere governatori

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Io sono convinto che sarebbe molto più opportuno che fosse un Governatore a poter decidere" sull'eventuale istituzione di 'zone rosse' se in futuro dovessero scoppiare nuovi focolai di Covid, "ma mi si deve mettere a disposizione anche la forza pubblica a quel punto". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Mattino Cinque. Per Alzano e Nembro, nella Bergamasca, "non ci sono state incomprensioni - ha detto Fontana - io ero ben cosciente del fatto che non fossi nelle condizioni di farlo. E in effetti la direttiva del ministero dell'Interno dell'8 marzo ha chiarito che queste competenze spettano esclusivamente al potere centrale, anzi al Governo nella sua complessità, ci deve essere un Consiglio dei Ministri per decidere". (ANSA).