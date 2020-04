Fontana, calano ricoveri, siamo sulla via giusta

(ANSA) - LODI, 28 APR - "Siamo sulla via giusta": è quanto ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana commentando i dati di oggi in regione che vedono ancora i ricoveri in calo: sono 25 in meno i posti occupati in terapia intensiva e 245 quelli in altri reparti. Il totale dei contagiati è 351.423 con un aumento di 869 positivi con 8.573 tamponi effettuati. I decessi odierni sono 126 (ieri 124) per un totale di 13.575 morti. (ANSA).