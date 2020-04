Coronavirus: Lombardia istituisce commissione inchiesta

(ANSA) - MILANO, 28 APR - La Commissione di inchiesta sull'emergenza Covid-19 voluta dalle opposizioni del Consiglio regionale della Lombardia ha avuto il via libera questa mattina dall'Ufficio di presidenza del consiglio lombardo e dovrà concludere i propri lavori entro 12 mesi dall'insediamento.

"Su richiesta delle opposizioni abbiamo istituito una Commissione che mi auguro possa vedere un confronto partecipato e propositivo tra tutti i suoi componenti - ha detto il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi -, con l'obiettivo di approfondire e analizzare la gestione dell'emergenza sanitaria di questi mesi in modo utile e costruttivo, senza cadere e perdersi in sterili polemiche e strumentalizzazioni politiche". (ANSA).