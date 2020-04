Coronavirus: Gallera, errori? Rivendico tutte le scelte

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Io sono sereno. In quei momenti abbiamo preso tutte le scelte che apparivano le migliori per salvare la vita alle persone in momenti drammatici. Io le rivendico tutte". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, rispondendo a Milena Gabanelli che gli ha chiesto se ritiene di aver commesso errori nelle gestione della pandemia, su Corriere Tv. "In quel momento bisognava scegliere immediatamente. Abbiamo fatto scelte che servivano a salvare la vita alle persone", ha aggiunto Gallera. (ANSA).