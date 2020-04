'Trivulzo gestito per fare al meglio'

- MILANO, 27 APR - "Al Pio Albergo Trivulzio si sta facendo, come in tutte le altre strutture, al meglio per garantire la salute di tutte le persone che sono assistite. Non possiamo massacrare le Rsa continuando a insistere su quello che è stato un momento di guerra. E nella guerra non avevamo attrezzature". E' quanto ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, nuovo coordinatore scientifico del Pio Albergo Trivulzio, la struttura milanese al centro di uno dei filoni d'inchiesta della Procura sulle morti e sulla gestione dei pazienti nelle Rsa durante l'emergenza Coronavirus.

"Sono basito dalla continua colpevolizzazione delle Rsa. E' stata una guerra in cui i nostri anziani sono stati sulla linea di tiro e chi poteva aiutarli non aveva i dispositivi", ha detto Pregliasco intervenendo ad Agorà, su Rai 3. "Al Pio Albergo Trivulzio ho visto professionisti bravissimi, protocolli che erano stati sin dall'inizio attuati. Poi bisognerà vedere cosa dirà la giustizia. Direi che in questo momento c'è una organizzazione e una strutturazione per fare al meglio".