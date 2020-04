Continuano i controlli dei Nas in Rsa lombarde

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Proseguono i controlli dei carabinieri del Nas di Milano nelle Rsa di quattro province lombarde di loro competenza territoriale, ovvero Milano, Monza, Como e Varese.

Le ispezioni del Nucleo vanno avanti ormai quotidianamente da qualche giorno e riguardano il rispetto delle normative igienico-sanitarie nelle residenze per anziani e, in particolare, le recenti disposizioni per prevenire il contagio da Coronavirus. (ANSA)