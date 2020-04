Conte: 'No zona rossa Bergamo per contagio già diffuso'

(ANSA) - MILANO, 27 APR - "Per quanto riguarda la zona rossa nei due comuni bergamaschi (Alzano e Nembro, ndr), nel momento in cui era stata proposta, è stata subito considerata e ho chiesto di esaminare le ragioni, sulla base però di un contagio già diffuso non solo nei due Comuni ma anche a Bergamo e in tutta la Lombardia. Per questo alla fine è stato deciso di estendere la zona rossa a tutta la Lombardia". Lo ha dichiarato il premier Giuseppe Conte, stasera in Prefettura a Bergamo, rispondendo alle domande dei giornalisti.

"Abbiamo subito chiesto un approfondimento al Comitato scientifico - ha aggiunto Conte - e la sera del 5 marzo ho ricevuto la relazione, il 6 mi sono precipitato alla Protezione civile e la sera del 7 marzo ho firmato il Dpcm che estendeva la zona rossa a tutta la Lombardia".

"In Lombardia la situazione è molto critica e la regione è stata molto sofferente: ma siamo tutti lombardi" ha detto il premier. (ANSA).