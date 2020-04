Conte in serata a Milano, Bergamo e Brescia

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Il premier Giuseppe Conte, a quanto si apprende, in serata si recherà in Lombardia: prima alla prefettura di Milano, poi a Bergamo e infine a Brescia. E' la prima visita di Conte in Lombardia dall'inizio della crisi Covid-19. (ANSA).

In particolare, il premier incontrerà il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi, i sindaci e i prefetti di Milano, Bergamo e Brescia.

Dopo il suo arrivo all'aeroporto di Linate, Conte andrà in prefettura a Milano dove ci saranno Fontana, Bonomi, il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Renato Saccone.

A Bergamo, dove è atteso in prefettura attorno alle 20.30, incontrerà il sindaco Giorgio Gori e il prefetto Enrico Ricci, per poi spostarsi a Brescia, attorno alle 22.15, dove in prefettura incontrerà il prefetto Attilio Visconti, il sindaco Emilio Del Bono e i vertici del sistema sanitario locale.