Senza mascherine contro agenti,arrestati

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Erano in tre a passeggio senza mascherine nella zona delle colonne di San Lorenzo, in centro a Milano. E quando gli agenti si sono avvicinati per un controllo, dato che non stavano rispettando le norme anti Covid, due di loro hanno reagito scagliandosi contro i poliziotti e sono stati arrestati. In particolare, il più giovane, un italiano di 38 anni, oltre ad ingaggiare una colluttazione con gli agenti, ha anche danneggiato una volante e la radio di un poliziotto. E' stato arrestato per resistenza, lesioni e danneggiamento, mentre un 61enne che era con lui è stato arrestato per resistenza e denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale. Tutti e due sono stati sanzionati anche per il mancato rispetto delle norme anti Covid, così come una donna di origine finlandese che era con loro. Tre agenti hanno riportato lievi contusioni. (ANSA).