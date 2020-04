Fontana,mercati scoperti passo normalità

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "L'avevamo promesso, l'abbiamo fatto: via libera ai mercati scoperti nei comuni lombardi, da mercoledì 29 aprile. Potranno esserci solo i prodotti alimentari, con regole precise per garantire la sicurezza di tutti. È un altro passo verso la 'nuova normalità'". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito alla nuova ordinanza regionale, emanata venerdì, che permette ai Comuni l'apertura dei mercati all'aperto. (ANSA).