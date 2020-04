Comitato Trivulzio cerca parenti anziani

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Il 'Comitato giustizia e verità per le vittime del Trivulzio' ha deciso di lanciare una campagna sul web "per raggiungere il maggior numero possibile dei parenti degli anziani e raccogliere le loro testimonianze".

"Per avere giustizia e verità - si legge in un post sulla pagina Facebook del Comitato, fondato da Alessandro Azzoni - è necessario il contributo e il supporto di tutti i familiari. Per questo motivo - spiega il portavoce - lanciamo in Rete una campagna per raggiungere il maggior numero possibile dei parenti degli anziani e raccogliere le loro testimonianze. Scriveteci alla mail comitatotrivulzio@gmail.com".

Sul caso del Pio Albergo Trivulzio di Milano indaga la Procura per presunte irregolarità nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Al Trivulzio sono morti da marzo in poi oltre 200 anziani. (ANSA).