Aci,per fase-2 inevitabile utilizzo auto

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "Se la ripartenza di Milano dovesse dipendere da biciclette e monopattini, crediamo che ci sarebbe davvero molto da preoccuparsi. Noi, pensiamo sia più utile e pressante ragionare sul tema delle auto, partendo dalle modalità che si vorranno intraprendere in vista anche di una drastica e necessaria limitazione dell'uso dei mezzi pubblici". Lo afferma, in una nota, Geronimo La Russa, presidente dell'Aci Milano, intervenendo nel dibattito sulla mobilità durante l'emergenza Coronavisrus.

"Le nostre competenze tecniche - sottolinea Geronimo La Russa - sono a disposizione del Comune di Milano e delle altre amministrazioni della Città metropolitana per definire un percorso che declini nel miglior modo possibile l'inevitabile utilizzo dell'auto nella tanto attesa Fase 2". (ANSA).