A Milano distanziatori a fermate mezzi

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Cerchi rossi stampati per terra a un metro di distanza l'uno dall'altro con la scritta 'Stai qui-Stand here' alle fermate dei mezzi pubblici: Milano si sta preparando anche così alla Fase 2, cercando di intervenire su uno dei settori più a rischio contagio, cioè quello del trasporto pubblico, con la segnaletica che garantirà il distanziamento sia alle fermate che all'interno dei mezzi.

I marker di distanziamento sono già comparsi alle fermate degli autobus in alcune piazze importanti della città e verranno poi posizionati un po' dappertutto, dalle banchine delle metropolitane all'interno dei mezzi.

"Mantieni la distanza di 1 metro dai passeggeri. Tutela la tua salute e quella degli altri" sono gli avvisi che sono stati incollati sulle vetrate degli autobus.