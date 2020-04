La proposta dell'Anpi: concerto alla Scala a fine pandemia

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Un grande concerto alla Scala di Milano per celebrare la rinascita della città e del Paese dopo l'epidemia di Coronavirus, come quello che Arturo Toscanini tenne l'11 maggio del 1946 per dire che Milano e l'Italia erano rinate dopo la guerra. L'idea è stata lanciata dal presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati, nel corso della cerimonia per celebrare la Liberazione che si è tenuta a Palazzo Marino, sede del Comune.

"Dopo il corteo del 25 aprile di oggi, che non si è tenuto a causa dell'epidemia del Coronavirus, alla Scala avrebbe dovuto esserci un concerto. Propongo che questo concerto si possa tenere al termine della pandemia, - ha detto - come quello che l'11 maggio 1946 Arturo Toscanini tenne alla Scala per date il segnale che Milano e l'Italia si erano riprese". (ANSA).