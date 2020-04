Coronavirus: Milan "cara Italia insieme ce la faremo"

(ANSA) - MILANO, 25 APR - Cara Italia, insieme ce la faremo".

Il Milan pubblica sui propri canali social un video emozionale, un omaggio a chi è impegnato nella lotta contro il Coronavirus, un messaggio per il futuro. Le immagini scorrono con il Duomo di Milano deserto, le ambulanze a sirene spiegate, i parchi giochi vuoti, i negozi chiusi. Poi arriva la speranza: i medici bardati di mascherine e guanti, il tricolore al vento, la gente che canta dai balconi per farsi forza, le videochat con amici e familiari, il brusio di un San Siro gremito, le esultanze di Maldini, Ibrahimovic ed Hernandez, i ringraziamenti dei 2mila abbonati over65 che hanno ricevuto il kit con i beni di prima necessità. "Torneremo a giocare - racconta la voce di un giovane giocatore del vivaio rossonero -, vinceremo questa partita così difficile. Sta soffrendo tutto il mondo e ma la mia Italia sta mostrando come si combatte, sei bellissima, forte e generosa, fatta da persone che ammiro e amo. Mai nessun virus potrà sconfiggerci, ti stringo forte Italia e ti dico che non sei sola. Insieme ce la faremo". Un impegno anche concreto: la raccolta fondi di Fondazione Milan ha già superato i 600mila euro. (ANSA).