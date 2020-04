Sezione Anpi della Scala regala 'Bella, ciao' in video

Non si può svolgere alla Scala, chiusa per il Coronavirus, il concerto previsto per il 75mo anniversario della Liberazione, ma i musicisti della sezione Anpi del teatro hanno comunque voluto rendere omaggio a loro modo al 25 aprile.





Hanno quindi girato un video in cui suonano 'Bella, ciao' che l'Associazione nazionale partigiani ha chiesto a tutti di cantare domani alle 15. Il video, visibile sulla pagina Facebook Anpi Teatro alla Scala .- termina con la scritta '25 aprile 2020 75mo anniversario della Liberazione. Partigiani sempre'.