Sala: 'Bella Ciao con Saturnino dal balcone del Comune'

Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala suona Bella Ciao dalla finestra del suo ufficio del Comune, come proposto dall'Anpi per celebrare i 75 anni della Liberazione. Con lui ci sarà però un ospite d'eccezione, il musicista Saturnino, con il suo basso. "Sarò in ufficio ma voglio farlo anche io - ha detto Sala intervistato in una diretta Instagram dal fondatore delle Sardine, Mattia Santori -. Per trovare una formula anche più gradevole, perché sono stonato, ho chiamato Saturnino e gli ho detto vieni da me che la facciamo con il basso elettrico".