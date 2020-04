Gdf di Lodi sequestra mascherine, ricarichi 700%

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Il titolare di una società operante in provincia di Milano, a Segrate e a Pioltello, che commercializzava mascherine e altri Dpi effettuando "una rilevante speculazione sui prezzi di vendita", è stato denunciato dalla Gdf di Lodi.

"La percentuale di ricarico, in alcuni casi, ha raggiunto anche il 700% rispetto al normale valore di mercato - ha precisato la Finanza - Guanti e camici mono uso e le famigerate mascherine sia chirurgiche sia di tipo Ffp1, Ffp2 e Ffp3 tutti conformi alla norma tecnica di riferimento, sono state poste in vendita con smisurati aumenti percentuali di prezzo, senza alcuna giustificazione tanto che il titolare dell'azienda, B.R. di anni 58 anni, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Milano, per violazione dell'art. 501 bis del Codice Penale: "Manovre speculative sulle merci". Le Fiamme gialle hanno sequestrato 500mila dispositivi di protezione. (ANSA)