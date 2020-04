Coronavirus: Sala, Fondo Comune a micro imprese e cultura

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Il Fondo di mutuo soccorso lanciato dal Comune di Milano per fronteggiare l'emergenza economica dovuta al Coronavirus "ha già raccolto 15 milioni di euro che destineremo alle micro imprese, alla pizzeria di periferia e anche al ragazzo che ha una startup". Lo ha spiegato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso della diretta social con uno dei fondatori e leader della Sardine, Mattia Santori.

"Quei soldi li daremo solo ai piccoli, siamo ancora in fase di raccolta ma a breve chiariremo anche come li daremo - ha aggiunto -. Due milioni intendo invece dedicarli alla cultura".

(ANSA).