A Milano oltre 1.100 vigili per i controlli nel weekend

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Sono oltre 1100 gli agenti della Polizia locale di Milano che saranno impegnati, nel weekend del 25 aprile, a verificare il rispetto delle ordinanze relative al Coronavirus. Saranno in particolar modo presidiati i parchi, anche mediante l'utilizzo di droni, e le principali vie di accesso e uscita della città.

"Come per il weekend di Pasqua, anche in questo caso l'attenzione sarà massima - ha commentato la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo -. Ci rendiamo tutti conto che si fa sempre più forte la voglia di uscire, ma non è ancora il momento e non dobbiamo vanificare gli sforzi fatti fino ad oggi, contravvenendo a ordinanze e decreti tutt'ora in vigore".

Fino ad oggi la Polizia locale di Milano ha effettuato 22.640 controlli tra pubblici esercizi, supermercati e mercati coperti (151 le sanzioni), oltre 5.200 verifiche di persone su strada (261 le sanzioni), 1.070 controlli di parchi e aree verdi e 337 attività di contrasto all'abusivismo commerciale (10 sequestri).

