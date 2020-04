A Milano murales partigiane con mascherine

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Tre murales per celebrare il 25 aprile al femminile sono apparsi oggi sui muri di Milano, in zona Navigli. Nell'opera, della street artist Cristina Donati Meyer, appaiono alcune combattenti partigiane con mitra e mascherine, in un parallelo tra le combattenti di ieri e le combattenti di oggi al tempo del Covid.

"Il 25 aprile - dice l''artivista', come si definisce - non è una ricorrenza o una "festa comandata", ma una giornata che, più di altre, serve a ricordarci come la libertà del nostro Paese sia nata dalla guerra partigiana e dalla lotta al nazi-fascismo". (ANSA).