Promessa De Roon, se vinciamo Champions faccio 1000 pizze

(ANSA) - ROMA, 23 APR - "Se vinciamo la Champions League, ci sarà una pizza per 1.000 persone fatta da me e invito tutti a una festa". Il centrocampista dell'Atalanta Marten de Roon su Instagram promette una festa per i tifosi. "Metterò un tavolo in piazza a Bergamo per 1.000 persone e servirò a tutti pizza fatta con le mie mai. Poi darò un party a cui saranno tutti invitati", ha scritto. (ANSA).