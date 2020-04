Favoreggiamento dell' immigrazione, sei arresti

(ANSA) - ALASSIO, 23 APR - I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia dei Carabinieri di Alassio, al termine di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, stanno eseguendo in Liguria e Lombardia, sei ordinanze di custodia cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Savona, perquisizioni e sequestri nei confronti di italiani e marocchini responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, falso materiale e ideologico in atti pubblici.

L'attività svolta ha permesso di bloccare l'attività di un gruppo che, dietro a compenso in denaro, favoriva l'immigrazione di cittadini stranieri in Italia, dicendo di offrire ospitalità o residenza in modo fittizio per far ottenere permessi di soggiorno e documenti di abilitazione di guida italiani. (ANSA).