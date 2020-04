Coronavirus: in calo nuovi casi a Milano

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Sono leggermente in calo rispetto a ieri, dove si erano registrati 480 nuovi casi, di cui 161 in città, i contagi a Milano: 277 nell'area metropolitana, 105 in città. Sono 17.277 le persone positive nell'area metropolitana, 7.221 in città.

A Brescia i nuovi contagi sono 130 (12.308 il totale), a Bergamo 98 (10.946), a Cremona 101 (5.807). (ANSA).