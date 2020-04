Coronavirus: Ax Milano; Rodriguez, Eurolega non riprenderà

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Il playmaker dell'Ax Milano, Sergio Rodriguez, è scettico sulla possibilità che l'Eurolega "possa riprendere" per il Coronavirus. "Sono un po' pessimista al momento - dichiara il 33enne a Dazn Spagna da Alicante, dove sta trascorrendo questo periodo di quarantena con la famiglia -, non credo proprio che l'Eurolega riprenderà. E' tutto molto complicato, ci sono squadre che arrivano da diversi Paesi al di fuori dell'Ue, una grande percentuale di giocatori americani che non sono più in Europa e che aspettano di vedere come tutto può risolvere negli Usa. Non credo che ci sarà tempo per terminare la stagione".

L'Eurolega si è data tempo fino alla fine di maggio per prendere decisioni definitive, sta cercando una città dove ospitare tutte le partite in sicurezza, valutando un cambio di format (le Final Eight per diminuire il numero di gare) e ha studiato un protocollo per cercare di azzerare il rischio di contagio. (ANSA).