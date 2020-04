Assessore Milano: 'No fosse comuni ma sepolture degne'

(ANSA) - MILANO, 23 APR - "E' molto importante che ci sia un segnale perché in questa enorme tragedia queste persone non avevano nessuno che poteva occuparsi di loro quindi il Comune di Milano ha voluto garantire loro uno spazio e una sepoltura con grande dignità". Così l'assessore ai Servizi Civici e Trasformazione digitale del Comune di Milano, Roberta Cocco, ha parlato della decisione dell'amministrazione di garantire sepoltura, in un apposito campo del Cimitero Maggiore, ai morti per Coronavirus che nessun parente ha reclamato.

"Ho purtroppo sentito parlare di fosse comuni, non è così - ha precisato l'assessore - perché ogni persona ha un cippo con il nome e ogni salma viene sepolta singolarmente".

Attualmente al campo dedicato del Cimitero Maggiore sono sepolte 61 persone "questo è un campo molto grande e potremmo arrivare addirittura fino a 600 sepolture, cosa che ovviamente non ci auguriamo". (ANSA).