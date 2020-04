258 multe ieri a Milano e provincia

(ANSA) - MILANO, 22 APR - "Sono state 13.067 le persone controllate ieri a Milano e provincia nell'ambito dell'attività contro la diffusione del Coronavirus" e di queste "258 sono state sanzionate in base al più recente Decreto anti Codiv-19".

Lo ha reso noto la Prefettura del capoluogo lombardo.

Una sola quella denunciata per false attestazioni a pubblico ufficiale, un'altra è stata invece denunciata per aver violato la quarantena. Sono stati invece "4.500 gli esercizi commerciali controllati, con 19 i gestori denunciati". (ANSA)