Milano, i buoni spesa andranno a 13.475 cittadini

(ANSA) - MILANO, 21 APR - È stata pubblicata sul sito del Comune di Milano la graduatoria dei cittadini che riceveranno i buoni spesa messi a disposizione con i fondi del governo. In tutto l'amministrazione aveva ricevuto 35.869 domande. Sono 13.475 i cittadini che riceveranno i buoni su un totale di 15.370 persone che sono state ammesse in graduatoria, questo perché le risorse sono sufficienti al momento per finanziare queste richieste.

Come viene spiegato sul sito del Comune chi ha fatto domanda riceverà una mail o un sms in cui verrà comunicato l'esito della graduatoria e il codice Id associato. La data di scadenza per l'utilizzo dei buoni spesa è il 30 novembre 2020, ai nuclei familiari beneficiari verrà riconosciuto un buono spesa mensile pari a € 150,00 per famiglie fino a 3 componenti e di € 350,00 per famiglie con più di 3 componenti.

Per coloro che hanno scelto la carta prepagata Soldo la Polizia locale effettuerà la consegna della carta al domicilio dei richiedenti, chi ha scelto invece di ricevere il buono spesa tramite la app Satispay riceverà un sms con l'accredito oppure con le indicazioni per scaricare la app se non è ancora utente.

(ANSA).