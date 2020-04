Milan: Krunic, spero si possa riprendere il 4 maggio

(ANSA) - MILANO, 21 APR - Rade Krunic vorrebbe tornare ad allenarsi dal 4 maggio per la fase due del calcio. Il centrocampista del Milan, ai box da febbraio per una frattura da stress al piede destro, non vede l'ora di ricominciare: "Spero che il 4 maggio potremo tornare ad allenarci e spero di tornare a giocare presto". Il bosniaco, intervistato da Sky, racconta la propria quarantena per il Coronavirus ("mi sono allenato tanto, ho imparato a cucinare, visto serie tv e passato il tempo con i videogiochi") e fissa l'obiettivo per le ultime giornate di campionato, qualora la Serie A dovesse davvero avere la possibilità di ripartire: "Prima di tutto viene la salute delle persone ma spero di fare un gol importante che permetta al Milan di giocare in Europa il prossimo anno. Dobbiamo avere ambizioni importanti e dare tutti il massimo. Tutti sanno che campione è Ibrahimovic ma anche Rebic è un grandissimo e ha fatto vedere a tutti cos'è capace di fare". (ANSA).