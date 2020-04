Sala, per scuole e negozi orari scaglionati

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Per la fase 2, quella della ripartenza, "bisogna ragionare in termini di diversi orari. Il tema degli orari della città è fondamentale: nelle scuole bisogna entrare scaglionati e i negozi devono aprire in modo scaglionato, probabilmente dovranno tenere aperto di sera alcuni". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato delle ipotesi per la ripartenza e dei pre requisiti che secondo lui ci dovranno essere in città.

Per Sala, la riapertura "va pianificata" e non "ce lo dovranno dire 48 ore prima". "Quello che voglio dire è che non ci vengano a fare una comunicazione il sabato sera dicendo 'da lunedì si riapre', va pianificata la cosa", ha aggiunto. (ANSA).