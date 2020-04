Coronavirus: Fontana, da Lombardia 3 mld per ripresa

(ANSA) - MILANO, 20 APR - "Porteremo in giunta una proposta di legge rivoluzionaria": lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana in diretta Facebook annunciando che "per una risposta concreta alla nostra economia e per la ripresa metteremo a disposizione 3 miliardi, cifre utili per un piano di investimenti". Quest'anno saranno stanziati "400 milioni per i Comuni e province per interventi di opere pubbliche".

Nel pdl "metteremo inoltre a disposizione i fondi per i nostri operatori sanitari. Vi avevamo detto che erano 80 milioni, saranno 82 destinati agli operatori sanitari, in attesa che il governo ci autorizzi a fare i versamenti", ha aggiunto Fontana, spiegando poi che verranno destinati "10 milioni a favore di quelle aziende che intendono riconvertirsi per produrre quei dispositivi sanitari che tanto ci sono mancati in questi mesi di crisi". (ANSA).