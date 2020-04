50mila firme appello prima la scuola a Azzolina

(ANSA) - MILANO, 19 APR - Sono quasi 50mila in poco più di 24 ore le firme raccolte online sulla piattaforma Avaaz per l'appello 'Prima la scuola' rivolto alla ministra dell'istruzione Azzolina.

In sostanza, genitori e insegnanti chiedono di "bilanciare il diritto alla salute con tutti gli altri diritti fondamentali, fra i quali quello all'istruzione". E quindi di "garantire il diritto all'istruzione al pari degli altri Paesi europei, progettare e organizzare la ripresa delle attività scolastiche in presenza almeno a settembre, e anche prima per i più piccoli" (ANSA).