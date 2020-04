Sala,ipotesi summer school per aiutare genitori

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Una 'Summer school' per aiutare i genitori, che dovranno tornare al lavoro, nella cura dei bambini, vista la chiusura delle scuole per l'emergenza Coronavirus. E' l'idea lanciata dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel video per i cittadini postato sulle sue pagine social.

"Io all'orizzonte vedo una difficoltà più generalizzata e cioè stiamo capendo che le scuole rimarranno chiuse fino a settembre, addirittura ci sono dei dubbi su settembre. E al contempo stiamo capendo che c'è la possibilità che si torni al lavoro a maggio - ha spiegato - e questo riguarda certamente anche padri, ma impatterà in modo significativo sulle madri.

Quindi si rischia di scaricare su di loro un problema della gestione dei bambini". Da qui l'idea di come affrontare a Milano la cosa. "Ho chiesto agli uffici tecnici e all'assessorato di preparami una proposta per cercare di metter in piedi una sorta di summer school, - ha concluso - non sto parlando di scuola ma di una modalità per dare una mano alle famiglie nella cura dei loro bambini. Spero a breve di spiegarvi cosa operativamente riusciremo a fare". (ANSA).