Caritas ambrosiana raddoppia fondo per bisognosi

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Per far fronte al lockdown, la Caritas ambrosiana ha raddoppiato il fondo Diocesano di Assistenza, nato per aiutare chi non riesce ad arrivare a fine mese e ha delle spese urgenti e non rimandabili (come il pagamento delle bollette), che quindi per i prossimi tre mesi avrà a disposizione 700mila euro.

Chi ha bisogno, si deve rivolgere al centro di ascolto della propria parrocchia. La domanda sarà valutata dai volontari e poi girata al Siloe (Servizio di integrazione lavorativa) che erogherà i contributi fino a un massimo di 2.500 euro a famiglia a fondo perduto.

"In questo modo - ha spiegato il direttore della Caritas Luciano Gualzetti - mettiamo in campo una serie di strumenti per non lasciare indietro nessuno". (ANSA).