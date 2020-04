A Vigevano matrimonio con mascherina via Fb

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Anche al tempo del Coronavirus ci si sposa ma indossando la mascherina e facendo assistere alla cerimonia amici e parenti grazie a una diretta Facebook e via WhatsApp. Questo almeno è quello che hanno fatto Stefano Sette e Martina Reale, due ragazzi di Vigevano (Pavia) che rischiavano di dover rimandare il matrimonio per l'epidemia.

Stefano e Martina, 21 anni lui, 20 lei, si sarebbero dovuti sposare oggi in sala giunta, ma le ordinanze anticovid hanno reso impossibile la cerimonia. Il Comune però ha proposto loro un matrimonio a Palazzo delle Esposizioni con mascherina e solo un testimone ciascuno. "Così - ha raccontato Martina - ci siamo sposati giovedì perché era il compleanno di mia suocera".

Per permettere agli amici di vedere la cerimonia, i due ragazzi hanno creato un gruppo Facebook da cui assistere alla diretta, mentre con i genitori e i nonni hanno fatto una videochiamata via WhatsApp. (ANSA).