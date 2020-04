Nuovi contagi in lieve aumento a Milano

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Sono 325 i nuovi contagi accertati nella provincia di Milano, in lieve aumento su ieri, quando erano 277 per un totale di 15.277. A Milano città sono 166 (ieri 102), totale 6.326. Numeri in linea con ieri, seppur in lieve aumento, sia per Bergamo +72 sia per Brescia +212. Tutti sotto i 100 casi nelle altro province lombarde con Sondrio che ne registra solo 2 nuovi e Lecco 19. I tamponi eseguiti sono stati 10.839 (ieri 10.706) Diminuisce in Lombardia il numero di ricoverati negli ospedali per Covid: sono infatti 790 meno di ieri.

Sono 66.135 i positivi, 1041 più di ieri, i ricoverati in terapia intensiva sono 971 (-61), quelli non in terapia intensiva 10.628 (-729), mentre il numero dei decessi è salito a 11.851 (+243). Al momento sono 243.512 i tamponi eseguiti, 10.839 quelli analizzati da ieri. (ANSA).