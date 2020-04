Giro d'Italia virtuale, Viviani 'capitano' Nazionale Italia

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Sarà il campione olimpico dell'omnium e campione europeo su strada Elia Viviani il primo componente della Nazionale Italiana del ct Davide Cassani a salire sui rulli per il Giro d'Italia virtuale, che si correrà in sette tappe da domani sabato 18 aprile fino al 10 maggio.

Otto squadre parteciperanno alla corsa, tra cui le tre italiane che erano in possesso della wild-card per il Giro 2020, ovvero Bardiani Csf-Faizanè, Androni Giocattoli-Sidermec e Vini Zabù Ktm (le ultime due si sono aggiunte nelle ultime ore). Nella San Salvo-Tortoreto di domani (il percorso prevede gli ultimi 32,1 km, con un dislivello di 480 metri) correranno, tra gli altri, Alexey Lutsenko e Davide Martinelli (Astana Pro Team), Grega Bole (Team Bahrain-McLaren) Paul Martens (Team Jumbo - Visma), Mirco Maestri e Mattia Frapporti. Primoz Roglic e Jakob Fuglsang, i due nomi più gettonati, saliranno sui propri ciclocomputer nelle tappe successive.

Nella 'pink race' Maria Giulia Confalonieri e Arianna Fidanza difenderanno i colori della Nazionale italiana e sfideranno nella frazione di domani Elisa Longo Borghini e Lizzie Deignan (Trek-Segafredo), Liliana Moreno (Astana Women's Team) e Katrine Aalerud (Movistar Team Women). Domenica saranno i grandi ex (Legends) a sfidarsi con Ivan Basso, Stefano Garzelli, Alessandro Ballan, Claudio Chiappucci, Andrea Tafi, Stefano Allocchio e Alessandro Bertolini. Poi toccherà agli amatori che si sono iscritti alla gara. (ANSA).