Coronavirus: in scuola superiore Milano è materia di studio

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Il Covid-19 diventa oggetto di studio e approfondimento in una scuola superiore milanese attraverso un ciclo di dieci lezioni a distanza tenute, con la collaborazione dei docenti, da Claudio Fenizia ricercatore di Immunologia e Biologia Applicata dell'Università Statale e collaboratore dell'ospedale Sacco .

L'iniziativa, organizzata dall'istituto onnicomprensivo Scuola Europa per tutte le classi del liceo linguistico e dello scientifico scienze applicate, intende formare i ragazzi con un approccio scientifico sulle caratteristiche del virus e le modalità attualmente conosciute di contagio, terapia e prevenzione.

Gli argomenti trattati saranno inseriti in didattica all'interno dei programmi scientifici e potranno quindi essere oggetto di domande specifiche in sede di esame di maturità.

