Capelli troppo in ordine, multato

(ANSA) - MILANO, 17 APR - Pettinato, in ordine, con i capelli ben tagliati: è apparso sospetto il look di uno degli abitanti di Rovellasca (Como) agli agenti della polizia locale che lo hanno fermato. L'uomo - riporta la Provincia di Como - ha subito ammesso di essere appena uscito dal parrucchiere che aveva deciso di lavorare nonostante i divieti.

Il risultato è stato per entrambi una multa e per il barbiere, un italiano di 50 anni, anche una segnalazione alla Prefettura. (ANSA).