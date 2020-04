A Milano 15.678 controllati e 464 multe

- MILANO, 17 APR - "Sono state 15.678 le persone controllate il 16 aprile a Milano e provincia, 464 sono state sanzionate in base al Decreto legge sulle misure per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Lo riferisce la Prefettura di Milano.

Stando ai dati forniti, una persona è stata denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a Pubblico ufficiale e gli esercizi pubblici controllati sono stati 3.972 con 13 gestori denunciati.