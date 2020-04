Fontana, ipotesi scaglionare lavoro su 7 giorni

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Per una ripartenza 'in sicurezza' delle attività produttive c'è l'ipotesi di spalmare il lavoro non su cinque ma su sette giorni: "scaglionare il lavoro magari su 7 giorni anziché su 5, con orari di inizio diversi per l'evitare l'utilizzo eccessivo dei mezzi pubblici in determinate fasce" ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana parlando in Consiglio regionale.

"Sono tante le proposte degli gli scienziati e dei tecnici che siederanno con noi domani al Tavolo dello Sviluppo", ha aggiunto Fontana.

Secondo il governatore della Lombardia Attilio Fontana, non ci sarebbe stata nessuna pressione di Matteo Salvini sulla riapertura e il nuovo piano di 'normalità'. "Assolutamente no, domani riuniamo il tavolo della competitività e volevamo annunciare la partenza della fase di avvicinamento alla riapertura", (ANSA).