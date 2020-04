Coronavirus: pm Brescia aprono nove fascicoli

(ANSA) - MILANO, 16 APR - Sono nove i procedimenti aperti dalla Procura di brescia in ordine a morti per sospetto coronavirus. Sei di questi derivano da esposti del Codacons, uno riguarda una Rsa, gli altri due derivano da esposti presentati da persone che hanno perso il loro congiunti.

Le ipotesi di reato, per ora a carico di ignoti, sono di epidemia colposa e omicidio colposo. L'iscrizione, da quanto si è saputo, è stata decisa ieri dopo una riunione in videoconferenza tra il procuratore aggiunto Carlo Nocerino e i suoi colleghi. la provincia di Brescia è quella tra le più colpite dalla diffusione del Codiv-19. (ANSA).