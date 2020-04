Coronavirus: l'università Cattolica vara il fondo salva studi

Servirà ad aiutare gli studenti in difficoltà per l'emergenza Coronavirus il fondo Agostino Gemelli che l'università Cattolica ha deciso di creare con una dotazione iniziale di 1 milione di euro.

Iniziale perché il fondo è aperto alle donazioni e anche perché nel fondo "convergeranno anche altre iniziative di fund raising dell'Università Cattolica, comprese le risorse provenienti dal 5 per mille" ha spiegato il rettore Franco Anelli.

"Stiamo vivendo una situazione fuori dall'ordinario che può condizionare il futuro di molti ragazzi, esposti al rischio di dover interrompere gli studi o di non poter decidere liberamente dove completare la loro formazione; per questo - ha aggiunto - la nostra comunità universitaria ha pensato fin da ora a uno strumento a favore degli studenti, già iscritti e future matricole. Siamo convinti che per risollevarci da questa crisi sarà decisivo il contributo delle Università, che per loro natura sono poli di attrazione di giovani capaci di alimentare con la loro intelligenza ed entusiasmo la società, la cultura e l'economia di oggi e di domani".