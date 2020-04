80 anni con fidanzata da Milano al mare

(ANSA) - SAVONA, 16 APR - Un milanese ultraottantenne è stato multato per essersi recato da Milano al mare in Liguria, sulla riviera savonese, insieme alla fidanzata. E' successo ieri pomeriggio: a sorprendere la coppia la polizia locale di Borgio Verezzi (Savona). A rendere noto l'episodio è stato il sindaco della località balneare, Renato Dacquino: "Incoscienti - li ha definiti il sindaco -. Dalla loro superficialità e stupido egoismo nasce il rischio di contagi, possibile non rendersene conto? Il buon esempio è importante, le persone adulte sono doppiamente responsabili".