Tironi, Lombardia continua a lavorare

(ANSA) - MILANO, 15 APR - "Regione Lombardia continua nel lavoro di contrasto al Coronavirus con il massimo impegno, concretizzato, solo per fare alcuni esempi, nel reperimento dei Dispositivi di protezione individuale, che il Governo avrebbe dovuto fornirci, nel raddoppio delle terapie intensive dei nostri ospedali, nell'incremento dei tamponi e delle Unità speciale di continuità assistenziale affiancate ai medici di medicina generale, nello sviluppo della telemedicina sul territorio": lo afferma, in una nota, la vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio lombardo Simona Tironi.

"Sino - prosegue - all'elaborazione di un test sierologico veramente efficace che nei prossimi giorni verrà utilizzato al ritmo di 20.000 rilevazioni al giorno, a partire dagli operatori sanitari e sociosanitari della Lombardia e dai cittadini che devono tornare al lavoro". "La collaborazione con tutti gli attori istituzionali - sottolinea Tironi - è stata massima sin dall'inizio di questa emergenza, come dimostra l'istituzione avvenuta da subito di tavoli di confronto settimanali con i sindaci dei capoluoghi. Per questo, le critiche avanzate da chi ha compiti di governo dei territori non possono che essere rimandate al mittente". (ANSA).