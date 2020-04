Ferradini da 'Teorema' a 'Lombardia'

(ANSA) - MILANO, 15 APR - Marco Ferradini, il cantante del tormentone degli anni '80 'Teorema', dedica un brano alla sua regione, 'Lombardia'. "Ora guardo fuori dalla mia finestra la primavera che risveglia gli alberi e non posso fare a meno di pensare - racconta il cantautore comasco - che prima o poi questo crudele inverno che ci ha chiusi in casa lascerà la sua presa. Dedico questo brano a chi sa sentire e capire... la Lombardia è uno stato d'animo".

Il singolo - in radio dal 24 aprile - è accompagnato da un video, pubblicato esclusivamente su Facebook, realizzato dallo stesso Ferradini durante la quarantena.

"È triste vedere la mia terra ferita come in questi giorni e pensare che non se lo merita perché - conclude l'artista - è sempre stata generosa con tutti e lo sarà ancora quando questi giorni di paura passeranno". (ANSA).